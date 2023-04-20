$81.62-0.0489.46+0.09

Шведская полиция нагрянула к разработчикам популярного в России VPN-сервиса

В шведском Гетеборге полиция пришла с обысками в офис компании Mullvad VPN, об этом сообщает пресс-служба сервиса. По словам представителей компании, полицейские требовали от них предоставить данные клиентов, однако они в ответ заявили, что не хранят персональную информацию пользователей. После этого сотрудники правоохранительных органов покинули офис, ничего не изъяв из него.

Полиция Швеции нагрянула к разработчикам популярного в РФ VPN
© globallookpress.com

Не менее шести полицейских из Департамента национальных операций шведской полиции посетили офис Mullvad VPN в Гетеборге с ордером на обыск. Они намеревались захватить компьютеры с данными клиентов. <...> Мы утверждали, что у них не было причин ожидать найти то, что они искали, и, следовательно, любые конфискации были бы незаконными. Продемонстрировав, что именно так работает наш сервис, и посоветовавшись с прокуратурой, они ушли, ничего не взяв, — говорится в сообщении Mullvad PPN.

Представители компании также подчеркнули, что за 14 лет существования VPN-сервиса полиция нагрянула к ним в офис впервые.

Ранее сообщалось, что в Томске местного жителя приговорили к трем годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. В суде приложение определили как вредоносную компьютерную программу, которая нейтрализует возможность определить пользователя через интернет.

Опрошенные журналистами эксперты в свою очередь заявили, что опасность VPN-сервисов, которые позволяют посещать заблокированные сайты, сильно преувеличена. По их словам, с учетом большого количества пользователей этих сервисов у возможных злоумышленников, которые якобы крадут данные, просто не хватит возможностей для анализа и обработки информации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий