Полиция Швеции нагрянула к разработчикам популярного в РФ VPN

Не менее шести полицейских из Департамента национальных операций шведской полиции посетили офис Mullvad VPN в Гетеборге с ордером на обыск. Они намеревались захватить компьютеры с данными клиентов. <...> Мы утверждали, что у них не было причин ожидать найти то, что они искали, и, следовательно, любые конфискации были бы незаконными. Продемонстрировав, что именно так работает наш сервис, и посоветовавшись с прокуратурой, они ушли, ничего не взяв, — говорится в сообщении Mullvad PPN.