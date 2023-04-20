Впервые найдены изображения жителей мифического Тартесса

В Испании Высший совет по научным исследованиям (CSIC) сообщил об обнаружении фигурок, которые оказались первыми в истории исследований изображениями представителей загадочного древнего тартессийкого народа.

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Коротко об открытии рассказывает Heritage Daily. Фигурки древних людей были обнаружены во время раскопок в Касас-дель-Туруньуэло, тартессийском городище в испанской провинции Бадахос. Культура Тартесс назван так по одноименному городу, существовавшему на территории южной Испании в I тысячелетии до н.э.

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Сам город и его жители представляют загадку для ученых. Тартессийцами различные источники называют как этрусков, так и местные племена турдетанов. Сведений об этом городе сохранилось очень мало, неизвестно даже его точное месторасположение.

И вот теперь археологам посчастливилось впервые найти изображения древних жителей Тартесса. Находки датируются примерно V веком до нашей эры. Фигурки были обнаружены в руинах святилища, использовавшегося для ритуального жертвоприношения животных. Само святилище было найдено еще в 2017 году. Тогда археологи обнаружили при раскопках останки 16 лошадей, двух быков и одной свиньи.

Два вновь найденных артефакта представляют собой женские фигурки. Ученые предполагают, что это были богини, неизвестные нам пока представительницы тартессийского пантеона богов. Еще три фигурки сохранились достаточно плохо, поэтому их еще предстоит реставрировать и идентифицировать. Ученые пока лишь предполагают, что как минимум одна из них изображала воина.

Город Тартесс упоминается в греческих мифах. Есть мнение, что культура Тартесс была смешанной, в ней угадываются черты местных племен и финикийцев. Возможно, сам город местные народы основали совместно с финикийскими колонистами. Известно, что жители этого города говорили на языке, который давно исчез и сейчас считается мертвым.