Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства RuStore. В частности, издание указывало на Xiaomi, Tecno, Vivo и Realme. При этом отмечалось, что бренды пока не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. Однако это могут самостоятельно сделать пользователи при первом включении смартфона.