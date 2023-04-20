Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore
Некоторые иностранные компании-производители смартфонов, осуществляющих поставки своей продукции в Россию, начали предустанавливать магазин приложений RuStore. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.
«Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore», — рассказали в ведомстве.
Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства RuStore. В частности, издание указывало на Xiaomi, Tecno, Vivo и Realme. При этом отмечалось, что бренды пока не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. Однако это могут самостоятельно сделать пользователи при первом включении смартфона.
Ранее сообщалось, что в RuStore появилось первое иностранное приложение. Им стала социальная сеть с короткими вертикальными видео Likee.