$81.62-0.0489.46+0.09

Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore

Некоторые иностранные компании-производители смартфонов, осуществляющих поставки своей продукции в Россию, начали предустанавливать магазин приложений RuStore. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

Иностранные производители смартфонов начали предустанавливать RuStore
© РИА Новости

«Ряд иностранных производителей смартфонов, которые официально поставляют устройства в Россию, предустанавливают на них RuStore», — рассказали в ведомстве.

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать на свои устройства RuStore. В частности, издание указывало на Xiaomi, Tecno, Vivo и Realme. При этом отмечалось, что бренды пока не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google. Однако это могут самостоятельно сделать пользователи при первом включении смартфона.

Ранее сообщалось, что в RuStore появилось первое иностранное приложение. Им стала социальная сеть с короткими вертикальными видео Likee.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий