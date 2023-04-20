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SpaceX объяснила, почему корабль Starship взорвался

SpaceX пока не раскрыла точную причину взрыва самого мощного и огромного космического корабля Starship вскоре после его запуска. По словам руководства, команда продолжит анализировать данные этого испытания и запустит работу над следующим запуском. А этот полёт она считает более чем успешным.

SpaceX объяснила, почему корабль Starship взорвался
© Чемпионат.com

Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим первым комплексным лётным испытанием Starship!

SpaceX назвала этот запуск успешным потому, что благодаря ему инженеры и другие специалисты смогут улучшить прочность корабля Starship, чтобы в будущем «человечество могло жить и на других планетах».

Наромним: по плану ракета-носитель под названием Super Heavy должна была совершить жёсткое приводнение в Мексиканском заливе примерно через восемь минут после старта. В это же время корабль верхней ступени Starship собирался совершить неполный круг вокруг Земли и упасть в Тихом океане.

Но в тестовом полёте произошла неполадка: первая и вторая ступени не смогли отделиться друг от друга, ракета потеряла стабильность и взорвалась.

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