Названы лучшие наушники с шумоподавлением в 2023 году

Специалисты портала Wired выделили 14 лучших наушников с шумоподавлением на все случаи жизни.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Иногда шумоподавление просто необходимо. Например, если вы едете рядом с маленькими детьми и хотите послушать музыку. Чтобы точно не разочароваться после покупки, выбирайте следующие 14 моделей наушников.

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Лучшие по всем показателям

Apple AirPods Max

Если у вас iPhone и вы готовы потратить на наушники 550 долларов, то вам подойдут эти. Возможно, это даже лучшие беспроводные наушники, которыми вы пользовались. Из их достоинств выделяется отличное шумоподавление Bose, качество сборки, возможность сопряжения с устройствами Apple.

Вторые в рейтинге наушники

Sony WH-1000XM5

Компания Sony изменила внешний вид наушников и сделала их более изящными. Они также могут конкурировать с устройствами от Apple. Что точно осталось в новинке от предшественника, так это хороший шумодав, супернастраиваемый звук, фантастическое время автономной работы.

Всё ещё отличный выбор

Sony WH-1000XM4

Хоть это и не самая свежая модель, подобная линейка Sony - это одни из лучших наушников с шумоподавлением за почти 10 лет. У WH-1000XM4 привлекательный внешний вид, время автономной работы - 30 часов. В сравнении с предшественниками эта версия отличается улучшенным шумоподавлением и качеством звука. Микрофоны тоже здесь очень хорошие.

Лучшее для офиса

Bose Noise Canceling 700

У этих наушников лучшая функция шумоподавления, улучшенное качество звука и увеличенное время работы по сравнению с QC35 II. Но главная причина для покупки этой модели - это отличное качество связи благодаря особой обработке сигнала и четырём микрофонам.

Самые удобные

Bowers & Wilkins PX7 S2

Это флагманские наушники с шумоподавлением. Они хорошо звучат и великолепно выглядят. Чего вы не ожидаете, так это того, как они удобно сидят на голове и насколько они лёгкие. Также ими легко пользоваться, а живут они в течение 30 часов.

Для аудиофилов

Focal Bathys

Если деньги для вас не проблема, то обязательно рассмотрите эту модель. Сделаны они из таких материалов, как алюминий и магний, и это одни из лучших беспроводных наушников с точки зрения звука. Они напоминают по диапазону от глубоких низких частот до чётких высоких своих более дорогих проводных собратьев.

Затычки с лучшим шумоподавлением

Sony WF-1000XM4

Они способны подавить любые звуки, включая шум от вентиляции и громкие разговоры ваших коллег. И при этом вы получаете всё тот же настраиваемый звук, как в флагманских наушниках Sony. Правда, для маленьких ушей они будут слишком велики. Тем не менее вы получите с ними 8 часов автономной работы.

Лучшие для iOS

Beats Fit Pro

Это лучший выбор для тех, у кого iPhone. Они удобнее и изящнее, чем AirPods Pro первого поколения, а также отличаются лучшим звуком и наличием физических кнопок. Добавьте к этому ещё шесть часов работы и пространственную аудиосовместимость с Apple Music и Netflix.

Также отлично подходят для устройств Apple

Apple AirPods Pro (2-го поколения)

У них удобные вкладыши, благодаря которым звук становится лучше. Также у AirPods Pro второго поколения улучшенное шумоподавление. Несмотря на то что ими рекомендуется пользоваться с iPhone, вы можете подключить их и к Android-смартфонам. Хотя функций в этом случае станет меньше.

Отличные дешёвые затычки

Soundcore by Anker Space A40

Стоят эти наушники менее 100 долларов, но функций у них больше, чем даже у некоторых более дорогих моделей. В комплекте вы получаете кейс для беспроводной зарядки, приличный звук в целом. Кроме того, наушники отличаются 10 часами автономной работы и возможностью 4 полных перезарядок в кейсе. Но у них отсутствует датчик автоматической приостановки музыки, когда вы достаёте их из ушей.

Лучшие для тренировок

Jabra Elite 7 Active

Эти наушники, как и все от Jabra, - довольно прочные. Они на 16% меньше предшественников и очень удобно держатся в ушах. Помимо этого, у них восемь часов автономной работы и защита от влаги по стандарту IP57.

Большая ценность

Sennheiser Adapt 660

Хотите получить отличный звук, удобную посадку, высококачественную технологию шумоподавления, но не хватает денег на Sony или Bose? Тогда обратите внимание на эти наушники. Они звучат фантастически и при этом очень лёгкие. Кроме того, у них отличные микрофоны.

Лучшие дешёвые затычки

Amazon Echo Buds (2021)

Да, они не дают такого же уровня шумоподавления, как Sony, Apple и Bose, но они также почти в два раза дешевле. Наушники оснащены голосовым помощником Amazon Alexa, благодаря которому можно устанавливать таймер, узнавать погоду, не проверяя смартфон. Также у них есть кейс с беспроводной и проводной зарядкой. Время автономной работы у них - более пяти часов.

Наушники для сна

QuietOn 3.1