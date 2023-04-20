$81.62-0.0489.46+0.09

В Windows 11 значительно улучшат панель задач

Microsoft вернёт в Windows 11 две важные функции, связанные с группировкой приложений в панели задач, которые были в Windows 10. Они пока доступны в свежей версии операционной системы для разработчиков и тестеров. Но скоро должны появиться и в основной.

В Windows 11 значительно улучшат панель задач
© Чемпионат.com

Первая — это возможность включить отображение названий программ, а не только их логотипов. Благодаря этой функции пользователи не будут путаться в свёрнутых окнах, которые могут выглядеть одинаково, особенно на небольших мониторах.

Вторая функция позволит Windows 11 отображать названия свёрнутых программ даже тогда, когда их на панели слишком много. Ранее эта функция была доступна в меню настройки «Группировать кнопки на панели задач». Ещё в панели задач Windows 11 скоро можно будет отображать во времени и дате секундомер, или вообще убрать отображение времени.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Microsoft.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий