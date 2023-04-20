В Windows 11 значительно улучшат панель задач

Microsoft вернёт в Windows 11 две важные функции, связанные с группировкой приложений в панели задач, которые были в Windows 10. Они пока доступны в свежей версии операционной системы для разработчиков и тестеров. Но скоро должны появиться и в основной.

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Первая — это возможность включить отображение названий программ, а не только их логотипов. Благодаря этой функции пользователи не будут путаться в свёрнутых окнах, которые могут выглядеть одинаково, особенно на небольших мониторах.

Вторая функция позволит Windows 11 отображать названия свёрнутых программ даже тогда, когда их на панели слишком много. Ранее эта функция была доступна в меню настройки «Группировать кнопки на панели задач». Ещё в панели задач Windows 11 скоро можно будет отображать во времени и дате секундомер, или вообще убрать отображение времени.