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«Патологический лжец»: в Google раскритиковали ИИ-бота Bard

Сотрудники Google неоднократно критиковали собственного чат-бота с искусственным интеллектом Bard, называя систему «патологическим лжецом». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих сотрудников корпорации, внутри компании призывают руководство не выпускать продукт.

«Патологический лжец»: в Google раскритиковали ИИ-бота Bard
© globallookpress.com

В ходе внутреннего обсуждения один из сотрудников Google заявил, что Bard часто давал опасные советы, в том числе на тему посадки самолета и плавания под водой. Кроме того, компания «отвергла оценку рисков» — отчет службы безопасности, по которому чат-бот еще не готов к выпуску. Сам доступ к «экспериментальному» проекту открыли еще в марте.

Издание считает, что Google решило отодвинуть на второй план этические соображения, чтобы не отставать от своих конкурентов — Microsoft и OpenAI. Компания подчеркивает, что работает над обеспечением безопасности и соблюдении этических норм в этой сфере, однако в реальности зачастую предпочитает гнаться за выгодой для своего бизнеса.

Вместе с тем представитель Google Брайан Гэбриел продолжает настаивать, что этика остается приоритетом для компании. Там якобы развивают команды, работающими над применением этических принципов к новым технологиям.

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