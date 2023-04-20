Microsoft начала именовать киберугрозы названиями погодных явлений

Компания Microsoft перешла на обновленную таксономию имен для хакеров, которые теперь будут называться в честь погодных явлений. Российским хакерам дали имя «Метель». Об этом пишет 3DNews.ru.

Эта новая система включает в себя восемь групп, которые используются для отслеживания кибератак, включая государственные субъекты, финансово мотивированные, зачаточные группировки и прочее.

Так, атаки хакеров, связанных с госструктурами, будут названы в честь погодных явлений. К примеру, российской группе Cozy Bear присвоено имя «Метель». Ранее они назывались NOBELIUM.

Китайским хакерам дали имя «Тайфун», иранским — «Песчаная буря», ливанским — «Дождь», северокорейским — «Слякоть», а южнокорейским — «Град». Турецкие хакеры получили имя «Пыль», а вьетнамские — «Циклон».