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11 минут назад

Как не лишиться своих данных при использовании чат-ботов

Ferra.ruиещё 2

Программист-разработчик и сооснователь IT-компании i2crm Захар Бушуев рассказал, как не потерять личные данные и другую важную инфомацию при испорльзовании чат-бота.

Как не лишиться своих данных при использовании чат-ботов
Фото: ferra.ruferra.ru

На фоне растущей популярности ChatGPT и других ботов на основе ИИ многие пользователи считают, что общение с нейросетью — безобидная вещь. На самом деле из чат-бота также вероятна утечка персональной и другой конфиденциальной информации. Эксперт посоветовал общаться с чат-ботом, как с малознакомым человеком, потому что впоследствии система может использовать всё, что к ней попадёт.

По словам Бушуева, необходимо осознавать важность передаваемой боту информации и ни в коем случае не называть пароли от приложений, коды банковских карт, адреса, персонифицированные данные — фамилии друзей и родственников.

«Это может казаться неважным на первый взгляд, но часто через дополнительную информацию (условно, девичью фамилию супруги), можно узнать другие данные и воспользоваться ими», — предупредил эксперт.

Нередко ботов используют для написания юридической документации. Поэтому принципиально важно не сообщать нейросети адреса, денежные суммы, названия компаний и лиц.

Бот сохраняет в памяти всё, что попадает к нему. При этом существует вероятность утечки информации. Она может произойти, если бот решит использовать чужие данные в диалогах с другими пользователями. Захар Бушуев Разработчик и сооснователь IT-компании i2crm

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