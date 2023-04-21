Как не лишиться своих данных при использовании чат-ботов

Программист-разработчик и сооснователь IT-компании i2crm Захар Бушуев рассказал, как не потерять личные данные и другую важную инфомацию при испорльзовании чат-бота.

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На фоне растущей популярности ChatGPT и других ботов на основе ИИ многие пользователи считают, что общение с нейросетью — безобидная вещь. На самом деле из чат-бота также вероятна утечка персональной и другой конфиденциальной информации. Эксперт посоветовал общаться с чат-ботом, как с малознакомым человеком, потому что впоследствии система может использовать всё, что к ней попадёт.

По словам Бушуева, необходимо осознавать важность передаваемой боту информации и ни в коем случае не называть пароли от приложений, коды банковских карт, адреса, персонифицированные данные — фамилии друзей и родственников.

«Это может казаться неважным на первый взгляд, но часто через дополнительную информацию (условно, девичью фамилию супруги), можно узнать другие данные и воспользоваться ими», — предупредил эксперт.

Нередко ботов используют для написания юридической документации. Поэтому принципиально важно не сообщать нейросети адреса, денежные суммы, названия компаний и лиц.