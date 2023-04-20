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13 минут назад

Ученые: ноги многоножек растут неожиданным образом

Ferra.ru

Исследователи из Токийского университета сделали удивительное открытие о том, как растут ноги многоножек. Оказалось, что новые сегменты содержат крошечные пучки ног, которые появляются в виде прозрачных выступов до линьки, а затем становятся полностью сформированными.

Ученые: ноги многоножек растут неожиданным образом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Предыдущие исследования показали, что многоножки линяют и отращивают новые сегменты без ног. Затем, после следующей линьки, новые сегменты вновь вырастают с полностью сформированными ногами. Однако команда из Токийского университета опровергла эти данные.

Команда использовала сканирующий электронный микроскоп для изучения распространенного вида многоножек под названием Niponia nodulosa на разных стадиях линьки и роста. Этот метод позволил им рассмотреть микроскопические детали поверхности тела многоножек и обнаружить любые изменения.

Команда также использовала другой микроскоп, CLSM, чтобы посмотреть, что происходит внутри многоножек.

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