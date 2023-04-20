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В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию

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Эксперимент ATLAS, проводимый на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, подтвердил, что три частицы — верхний кварк, верхний антикварк и W-бозон — регистрируются при протон-протонных столкновениях в ускорителе чаще, чем предсказывает Стандартная модель. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию
© Lenta.ru

Событие, которое производит трио частиц, обозначаемое как ttW, достаточно редкое и происходит один раз на каждые 50 тысяч столкновений. Все частицы являются короткоживущими и почти сразу же распадаются, поэтому их регистрируют по продуктам распада — электронам и мюонам. В настоящее время Большой адронный коллайдер является единственным ускорителем, способным производить ttW.

Впервые группа ATLAS наблюдала процесс ttW в 2015 году, используя данные сеанса работы Run 1 на коллайдере с 2010 по 2012 год. Последующие измерения проводились над данными сеанса Run 2 (2015-2018 годы), что привело физиков к выводу, что распад протонов на трио частиц не совсем соответствует Стандартной модели, которая на настоящий момент наиболее полно описывает поведение известных субатомных частиц, и на 20 процентов превышает предсказанное значение.

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По мнению ученых, аномалия может иметь несколько объяснений. Во-первых, в самой модели могут отсутствовать некоторые детали, необходимые для корректного предсказания ttW. Во-вторых, аномалия может быть указанием на присутствие Новой физики за пределами Стандартной модели.

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