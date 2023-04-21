Ученые предложили скармливать выбросы CO2 вулканическим микробам

Ученые из медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке, США, и Гарвардской медицинской школы в Великобритании открыли возможность быстрого поглощения углерода особым видом микробов — цианобактериями, обитающими в вулканических расщелинах. Впервые их обнаружили в 2022 году недалеко от итальянского острова Вулкано в Тирренском море, где вода насыщена углекислым газом (CO2).

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Как передает The Guardian со ссылкой на исследователей, найденный вид цианобактерий превращал углекислый газ в биомассу быстрее, чем любые другие микроорганизмы.

«Наш проект полагается на 3,6 млрд лет эволюции микробов. Что хорошо в микробах, они действуют как самособирающиеся машины. Этой особенности лишены многие химические методы улавливания CO2», — отметил доктор Брейден Тирни из Медицинского колледжа Вейла Корнелла.

Ученый добавил, что открытые цианобактерии обладают еще одним интересным свойством — они тонут в воде, что помогает собирать придонный углекислый газ.

Идея улавливания CO2 с помощью генномодифицированных бактерий остается активной областью исследований. Согласно недавнему исследованию ученых из Великобритании и Нигерии, бактерии могут не только поглощать углекислый газ, а также производить полезные продукты, включая биотопливо, сырье для фармацевтики и биопластики.