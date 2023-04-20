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В России рекордно подешевел iPhone 13

Смартфон iPhone 13 от американской компании Apple рекордно подешевел в России. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, цены на модельный ряд выпущенного в 2021 году гаджета снизились на 20%.

В России рекордно подешевел iPhone 13
© ТАСС

«Если на старте продаж «айфон» стоил 79 990 руб., то теперь его стоимость опустилась до отметки в 60 тыс. руб. Цена упала более чем на 20%», — говорится в статье.

Отмечается, что в марте этого года стоимость смартфона iPhone 13 в российских интернет-магазинах уже снижалась. Правда тогда цены на мобильное устройство от Apple начинались от 65 тыс. руб.

Выпущенный в конце 2021 года iPhone 13 получил 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, процессор Apple A15 Bionic, а также двойную заднюю камеру с линзами, расположенными по диагонали. Гаджет сохранил классическую «челку» на дисплее, от которой Apple отказалась в более поздних моделях «айфонов».

Ранее сообщалось, что стоимость флагманского смартфона iPhone 11 Pro Max, впервые представленного в 2019 году, резко упала в российской рознице. Теперь гаджет стоит менее 70 тыс. руб.

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