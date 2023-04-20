Роскосмос назвал дату следующего выхода в открытый космос

Российские члены экипажа выйдут в открытый космос на следующей неделе. Выход состоится в среду, 26 апреля, сообщили в Роскосмосе . Об этом пишет ТАСС.

Ранее выход в открытый космос состоялся 19 апреля. По словам космонавта Дмитрия Петелина , все задачи, поставленные во время внекорабельной деятельности, были выполнены в полном объеме.

В среду во внекорабельной деятельности участвовали Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Их выход за пределы корабля продлилась 7 часов 55 минут. За это время они перенесли на лабораторный модуль «Наука» радиатор, который нужен для снятия с МЛМ тепловых нагрузок. С борта станции манипулятором ERA, с помощью которого осуществлялся перенос, управлял Андрей Федяев.