NASA вместе с Японией начнут исследовать спутники Марса

NASA объявило об участии в миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Martian Moons eXploration (ММХ), в рамках которой будет исследован самый большой спутник Марса — Фобос. Проект был одобрен JAXA в 2020 году.

Американская сторона подписала меморандум о взаимопонимании с JAXA 17 апреля 2023 года. В частности, для того, чтобы не отставать от Европейского космического агентства, французского CNES и немецкого DLR, которые тоже сотрудничают с Японией. Проект включает мероприятия по геологической разведке, забору проб грунта с Фобоса и доставке их на Землю в 2029 году. К тому же одна из задач миссии — попытаться найти на Фобосе остатки погибших микроорганизмов с Марса, а затем совершить облёты другого спутника Красной планеты — Деймоса.

Миссия JAXA состоит из межпланетной станции с 11 научными приборами и небольшого ровера. Запуск ММХ назначен на 2024 год; планируется, что в 2025 аппараты уже достигнут Марса и начнут миссию. В 2028 году грунт, собранный на Фобосе, будет загружен в возвращаемую капсулу, которая вернётся на Земле в 2029 году.