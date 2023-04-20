Huawei снова начнет выпускать по два флагмана в год

Китайский технологический гигант Huawei намерен возобновить стратегию выпуска двух флагманов в год. И начнет она с запуска серии Mate 60 во второй половине этого года.

Стратегия Huawei предполагает выпуск двух флагманских телефонов каждый год - серии P весной и серии Mate осенью. Этот цикл выпуска был нарушен из-за запрета в США, но теперь компания «снова в строю». Однако еще предстоит выяснить, как компания будет справляться с продолжающимися торговыми ограничениями и глобальной конкуренцией.