Миру предрекли новый температурный рекорд

В 2023 или 2024 годах мир может столкнуться с новым температурным рекордом. Это может произойти из-за возвращения Эль-Ниньо — феномена, при котором происходит потепление вод Тихого океана, сообщает New York Post.

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По данным климатологов, последние три года в Тихом океане фиксировали Ла-Нинью — феномен, с которым связано широкомасштабное охлаждение вод. Однако в скором времени океан может вернуться к противоположному явлению.

«Эль-Ниньо обычно связан с рекордными температурами на глобальном уровне. Произойдет ли это в 2023 или 2024 году, пока неизвестно, но думаю, что есть такая вероятность», — предрек Карло Буонтемпо из службы по изменению климата Copernicus.

На данный момент самым жарким годом в мире был 2016-ый. В последние несколько лет в мире фиксировали тенденцию к потеплению. В случае возвращения Эль-Ниньо в 2023 году может быть побит рекорд 2016-го.