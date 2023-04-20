Ледяные щиты Гренландии и Антарктики в настоящее время теряют в три раза больше льда, чем еще 30 лет назад. Международная группа ученых провела исследование, проанализировав 50 наборов спутниковых данных.

Результаты показали, что таяние Гренландских ледников переходит на гиперскорость. В 2017-2020 годах оно шло на 20% быстрее, чем в начале 2010-х, и в семь раз быстрее, чем в начале 1990-х годов.

Климатолог из Датского метеорологического института Рут Моттрам назвала новые показатели «довольно катастрофическими». Авторы статья связали ускоренное исчезновение ледяного покрова с человеческим фактором.

На Антарктический и Гренландский ледяные щиты приходится до 99% мировых запасов пресноводного льда. В 1992-1996 годах они сокращались на 116 миллиардов тонн в год. Две трети из этого количества приходилось на Антарктиду. В 2017-2020 годах, по данным ученых, они теряли 410 миллиардов тонн в год, причем в этом случае самое активное таяние происходило в Гренландии.

«Это разрушительная траектория. Такие темпы потери льда беспрецедентны для современной цивилизации», – отметили эксперты.