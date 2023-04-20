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15 минут назад

В Израиле впервые в мире мясо рыбы напечатали на 3D-принтере

Газета.Ru

Израильские ученые смогли искусственно воссоздать мясо рыбы, напечатав его на 3D-принтере. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

В Израиле впервые в мире мясо рыбы напечатали на 3D-принтере
Фото: Steakholder FoodsSteakholder Foods

В последние десятилетия ученые активно ищут искусственную замену мясу. В теории оно позволит не только удовлетворить спрос со стороны вегетарианцев, которые не едят животных из этических соображений, но и снизит нагрузку на экологию от ферм. Перспективной технологией в этой сфере считается печать живыми клетками мышц на 3D-принтере, благодаря чему мясо приобретает характерную структуру.

Теперь израильским специалистам компании Stakeholder Foods удалось изготовить по этой технологии не только мясо, но и рыбу. Получившийся продукт попробовал глава государства Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня компания впервые в мире начала использовать 3D-принтер для производства рыбы. Премьер-министр попробовал произведенные в лабораторных условиях рыбу и мясо и осмотрел различные принтеры», – сообщила канцелярия.

По мнению премьер-министра, Израиль является лидером в области инновационных пищевых продуктов, и государство поможет технологическим компаниями и ученым сохранить это лидерство.

«Сегодня мы ели рыбу, произведенную без рыбы, мясо, произведенное без коров. Это революция. Израиль является мировым лидером в области альтернативных белков, и мы позаботимся о том, чтобы он продолжал лидировать. Скоро будут новые разрешения [на производство искусственного мяса] и новые высоты, которые изменят мир», – сказал Нетаньяху.

Наука и техника,Биньямин Нетаньяху,
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