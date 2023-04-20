В Израиле впервые в мире мясо рыбы напечатали на 3D-принтере

В последние десятилетия ученые активно ищут искусственную замену мясу. В теории оно позволит не только удовлетворить спрос со стороны вегетарианцев, которые не едят животных из этических соображений, но и снизит нагрузку на экологию от ферм. Перспективной технологией в этой сфере считается печать живыми клетками мышц на 3D-принтере, благодаря чему мясо приобретает характерную структуру.