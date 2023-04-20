В центре Парижа нашли нетронутый античный некрополь

В центре Парижа обнаружили древний некрополь, насчитывающий около 50 захоронений. Он располагался всего в нескольких метрах от оживленного железнодорожного вокзала. Некрополь был создан около 2000 лет назад, когда на месте Парижа находилось поселение Лютеция.

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Ученые отметили, что некрополь каким-то образом не нашли во время многочисленных дорожных работ и при строительстве станции Порт-Ройял в 1970-х годах. Археологические раскопки начали лишь после того, как на станции запланировали построить новый вход.

По словам исследователей, некрополь никогда ранее не раскапывали. Он оставался неповрежденным со времен античности. Важной находкой стал скелет с монетой II века нашей эры во рту – он помог относительно точно датировать захоронения.

Ученые также определили, что останки, скорее всего, принадлежали паризиям. Этот галльский народ жил в Лютеции с тех пор, как город оказался под властью Римской империи. Ученые идентифицировали скелеты мужчин, женщин и детей. Все они были похоронены в деревянных гробах, от которых к настоящему времени остались только гвозди.

Более чем в половине случаев рядом с телами находились артефакты: керамические кувшины или кубки. Иногда в гроб или даже в рот умершему клали монету – подношение Харону. Также были обнаружены украшения, заколки для волос, пояса.

Ученые заявили, что планируют изъять из некрополя все, включая останки, и провести анализ. Так они смогут лучше исследовать малоизвестную древнюю историю Парижа, сообщает Agence France-Presse.

«Это позволит нам понять жизнь парижан через их похоронные обряды, а также их здоровье путем изучения их ДНК», – отметили члены исследовательской команды.