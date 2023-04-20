Сбер запустил в продажу новую модель умных телевизоров Sber

Сбер расширил линейку умных телевизоров Sber на базе собственной операционной системы «Салют ТВ» с виртуальным ассистентом для голосового управления, сообщает пресс-служба Сбера.
«Сбер сегодня — один из технологических лидеров. Мы в 2022 году представили линейку своих умных телевизоров, и они завоевали популярность среди любителей качественной и надежной техники. В нашей обновленной линейке — флагманские устройства на основе технологии QLED, которая откроет совершенно иное восприятие цвета, формы и звука», — рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока технологий Сбербанка Андрей Белевцев.
В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32» до 65». Флагманами обновления стали QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD.
Все новые телевизоры работают на российской операционной системе «Салют ТВ». Новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов, а также максимально разнообразный видеоконтент из популярных онлайн-кинотеатров, таких как Okko и многих других.