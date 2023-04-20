Сбер запустил в продажу новую модель умных телевизоров Sber

«Сбер сегодня — один из технологических лидеров. Мы в 2022 году представили линейку своих умных телевизоров, и они завоевали популярность среди любителей качественной и надежной техники. В нашей обновленной линейке — флагманские устройства на основе технологии QLED, которая откроет совершенно иное восприятие цвета, формы и звука», — рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока технологий Сбербанка Андрей Белевцев.