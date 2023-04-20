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Разработаны аккумуляторы для самолетов

Китайская компания CATL заявила о создании аккумуляторов из «конденсированной материи», энергии в которых достаточно для полетов гражданских самолетов с электродвигателями. Об этом сообщает Reuters.

Разработаны аккумуляторы для самолетов
© РИА Новости

Новинка представляет собой продукт с конденсированным электролитом, который находится в полутвердом состоянии. Кроме того, в ней применены новые способы создания анодов и сепараторов. Плотность энергии в них составляет около 500 Вт*ч/кг.

Сейчас компания работает с неназванными партнерами, чтобы обеспечить соответствие новых аккумуляторов требованиям к качеству и безопасности, которые необходимы для использования в авиации. Кроме того, аналогичные аккумуляторы планируют устанавливать на электромобили — CATL может начать их производство уже в 2023 году.

Сама технология уже используется производителями аккумуляторных батарей для разработки вариантов с повышенной плотностью хранения энергии. Для сравнения, литий-ионные аккумуляторы текущего поколения имеют энергоемкость не более 300 Вт*ч/кг. «Полутвердые» варианты от компании Beijing Welion New Energy Technology, которыми китайский автопроизводитель NIO планирует оснащать электромобили ET7, имеют емкость около 360 Вт*ч/кг.

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