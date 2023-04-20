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На ноутбуки Google Chromebook пожаловались государственные школы США

Американский образовательный фонд Public Interest Research Group (PIRG) выпустил отчет, в котором утверждается, что срок службы ноутбуков Chromebook меньше, чем должен быть, что приводит к чрезмерным расходам государственных школ, финансируемых налогоплательщиками, а также наносит вред окружающей среде.

На ноутбуки Google Chromebook пожаловались государственные школы США
© Ferra.ru

В отчете говорится, что срок службы Chromebook не так велик, как должен, из-за того, что Google прекращает выпуск обновлений через пять-восемь лет, а ремонтопригодность устройств затруднена из-за нехватки запасных частей и конструкции, препятствующей ремонту.

Они заявили, что стратегия запланированного устаревания наказывает «общественность и весь мир».

В отчете говорится, что 31 миллион Chromebook, проданных по всему миру в первый год пандемии, - это примерно 9 миллионов тонн выбросов CO2, а удвоение срока службы ноутбуков может сэкономить налогоплательщикам до 1,8 миллиарда долларов.

Группа призывает Google продлить срок действия поддержки до 10 лет после даты запуска и разработать устройства, которые прослужат еще дольше.

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