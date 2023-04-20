В Китае приступили к созданию национального суперкомпьютерного интернета
Министерство науки и технологий КНР провело в городе Тяньцзинь совещание, на котором определили основные направления развития интернет-консорциума.
Новая система, основанная на работе региональных суперкомпьютерных центров, создаст широкую сеть и сервисную платформу для потребителей. Цель проекта - связать спрос и предложение, снизить порог использования суперкомпьютерных приложений в операционной системе, способствовать развитию смежных технологий и отраслей, отметили в Министерстве науки и технологий Китая.
План реализации проекта предусматривает, что к концу 2025 года в стране сформируют общую структуру суперкомпьютерного интернета, используя передовые технологии, инновационные модели и высококачественный сервис.