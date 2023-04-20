Ученые разработали методику обучения эмпатии

Команда британских экспертов по педагогике выяснила, что детей можно научить эмпатии, умению понимать и сочувствовать другим. Методика, разработанная сотрудниками Кембриджского университета, помогает расширить кругозор ребенка и сделать его ход мышления более творческим. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Improving Schools.

Ранее международная группа ученых из Великобритании и Франции выяснила, что развитие эмпатии зависит от генетики человека лишь на 10%. В связи с этим специалисты из Великобритании решили исследовать, как увеличить эмоциональный интеллект среди детей с помощью программы школьного образования.

В эксперименте приняли участие ученики двух школ в возрасте от 11 до 14 лет. Ученые замерили в начале учебного года уровень креативности школьников с помощью теста творческого мышления Торренса, в котором анализируются нарисованные и письменные ответы на подсказки.

После этого ученики одной школы продолжили обычные занятия на уроках дизайна и технологий по стандартной программе, в то время как детям из другой школы проводили уроки «Проектирования нашего будущего», направленные на развитие эмпатии.

На занятиях ученики мастерили аптечки для больных астмой детей, в которых была вся необходимая информация для родителя и ребенка для лечения заболевания, а также приспособления для купирования приступов астмы.

В конце курса «Проектирования нашего будущего» учащиеся обеих школ вновь прошли тест Торренса. Как оказалось, лишь ученики, которые посещали занятия по развитию эмпатии, улучшили свои показатели по сравнению с теми, что были до начала эксперимента.