Softline планирует запустить сборку ноутбуков в Калининграде

Российская IT-компания Softline и власти Калининградской области обсуждают возможность строительства на территории региона фабрики по сборке ноутбуков и другой компьютерной техники. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на руководителя представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве Дениса Салия.

© Газета.ru

По словам Салия, новая фабрика может заняться как собственным, так и контрактным производством техники. Он заявил, что Калининградская область – это выгодная для Softline локация, поскольку она является особой экономической и таможенной зоной. Особые статусы региона позволят IT-компании экономить на налогах и ввозных пошлинах при закупке комплектующих.

Окончательное решение о развертывании предприятия еще не принято. Пока стороны запланировали на середину лета 2023 года второй раунд переговоров, где будет озвучена примерная стоимость проекта.