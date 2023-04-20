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В Калининграде начнут делать российские ноутбуки

Российская IT-компания Softline и власти Калининградской области обсуждают возможность строительства на территории региона фабрики по сборке ноутбуков и другой компьютерной техники. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на руководителя представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ в Москве Дениса Салия.

Softline планирует запустить сборку ноутбуков в Калининграде
© Газета.ru

По словам Салия, новая фабрика может заняться как собственным, так и контрактным производством техники. Он заявил, что Калининградская область – это выгодная для Softline локация, поскольку она является особой экономической и таможенной зоной. Особые статусы региона позволят IT-компании экономить на налогах и ввозных пошлинах при закупке комплектующих.

Окончательное решение о развертывании предприятия еще не принято. Пока стороны запланировали на середину лета 2023 года второй раунд переговоров, где будет озвучена примерная стоимость проекта.

По словам Салия, даже если сделка состоится, производственные линии новой фабрики запустятся только к 2025 году.

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