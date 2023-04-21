От F-35 Lightning II до Су-57: лучшие боевые самолеты мира

Небо над нами — это вотчина истребителей: самого грозного воздушного хищника за всю историю человечества. Боевые машины на острие науки и технологии, чья разработка занимает десятки лет и миллиарды долларов. Портал SlashGear рассказал о лучших истребителях разных стран по состоянию на 2023 год.

© Wikipedia

F-35 Lightning II

Видео дня

Один из самых продвинутых боевых самолетов на сегодняшний день. F-35 Lightning II разработан для скрытных атак на дальней дистанции и производится в нескольких модификациях: стандартной F-35A и F-35B, которая работает на штурмовых кораблях. F-35C же предназначен для использования на авианосцах. Lightning II способен развить скорость 1.6 Маха — меньше, чем на многих других боевых самолетах, однако машина компенсирует отставание за счет скрытности и дальности действия.

Wikipedia

F-22 Raptor

F-22 Raptor поднялся в небо почти 26 лет назад, однако он до сих пор пребывает на вооружении военно-воздушных сил США. Самолет обладает крайне высокой маневренностью благодаря возможности управлять вектором тяги. Он также может похвастать неплохой максимальной скоростью — 2,25 Маха. Правда, если прибавить к этому широкий арсенал вооружения, то на выходе получится один из самых дорогих военных самолетов в истории. Производство одного F-22 Raptor стоит более $143 млн, тогда как работа машины на протяжении всего часа обходится в $80 000.

Wikipedia

F-15EX Eagle II

Сравнительно новый самолет производства Boeing на службе США. Машины серии F-15 ни разу не были сбиты в бою, однако на их счету более 100 подтвержденных побед над другими истребителями. Большая часть из них принадлежит израильским пилотам. Помимо этого, F-15EX Eagle II гораздо более экономен на фоне других американских боевых самолетов — производство стоит $80 млн при стоимости часового обслуживания $27 000.

Wikipedia

Dassault F4 Rafale

Французский реактивный истребитель, разработанный с акцентом на повышенную маневренности. Dassault F4 Rafale — универсальный самолет, способный работать как на наземных базах, так и на авианосцах. Rafale стал значительным шагом вперед на фоне своего предшественника благодаря улучшенной инфраструктуре, в том числе спутниковому подключению и коммуникационным серверам. Если говорить о летно-технических характеристиках, он способен составить конкуренцию многим современным машинам своего класса.

Dassault Aviation

Eurofighter Typhoon

Главный боевой самолет НАТО, применяемый на территории Европы и за границей. Eurofighter Typhoon разработан как высокоэффективный истребитель для догфайтинга: будучи проектом НАТО, его создание и производство — совместный проект разных государств. По сути, Typhoon можно назвать воздушной «полицейской машиной»: он совершенно не имеет скрытности, потому что главная задача самолета — патрулирование неба над дружественными странами.

Wikipedia

Saab JAS 39 Gripen

Мощный самолет шведского производства, приобретший широкую популярность благодаря своей дешевизне. При операционной стоимости $4 000 за час работы Saab JAS 39 Gripen задуман как самолет, который можно построить быстро, не тратя много времени на техобслуживание. Он также может подниматься в небо на коротких взлетных полосах, что делает его отличным вариантом для развертки на далеких или изолированных базах.

Wikipedia

Су-35

Один из самых известных российских самолетов, который до сих пор пребывает в строю несмотря на довольно почтенный возраст. Су-35 был создан в качестве прямого конкурента F-22 Raptor, поэтому он также способен изменять вектор тяги для повышенной маневренности. Помимо этого, самолет может взять в бой впечатляющий набор ракет «воздух-воздух» — они предназначены для охоты на вражескую авиацию.

Wikipedia

Су-57

Новейший представитель семейства. Су-57 поступил на вооружение в 2020 году, хотя работа над проектом началась еще в 1970-х. Самолет использует необычные «бионические» компоненты, которые призваны обеспечить ряд преимуществ, включая повышенную скрытность. Сейчас в распоряжении ВВС РФ находится совсем небольшая партия Су-57 — они используются в российском воздушном пространстве, чтобы не допустить утечки секретных технологий.

Wikipedia

МиГ-35

Новые самолеты — это хорошо, но проверенных и надежных «старичков» тоже не стоит списывать со счетов. МиГ-35 по-прежнему хорошо справляется со своими задачами: это тяжело вооруженный, быстрый, маневренный истребитель. Конечно, он проигрывает более современным аналогам, но тем не менее.

Wikipedia

Chengdu J-20 Mighty Dragon

Технические характеристики Chengdu J-20 Mighty Dragon держатся в секрете, поэтому за пределами Китая об этом самолете известно мало. Он разработан для противодействия новейшим американским машинам, но сложно сказать, способен ли он справиться со своими соперниками. По крайней мере, если судить по фотографиям, J-20 не предназначен для догфайтов — он полагается на ракетный арсенал и систему скрытности.

Wikipedia

Chengdu J-10 Vigorous Dragon

Первый истребитель производства Китая, который до сих пор пребывает на вооружении китайских военно-воздушных сил. J-10 по скорости практически не отстает от J-20 — изначально он создавался для противодействия советским истребителям четвертого поколения. Однако после распада СССР его адаптировали в многозадачную машину, т.к. необходимость в противовоздушной технике снизилась.

Wikipedia

Shenyang FC-31

Еще один засекреченный китайский истребитель. FC-31 похож на американские самолеты пятого поколения: это скрытный истребитель средних размеров без внешнего вооружения. Его замечали на борту гигантских макетов авианосцев в Китае — из-за этого ходят слухи, что FC-31 предназначен для службы в китайском флоте.