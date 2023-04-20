$81.65+0.0589.37-0.20

Маск пригрозил Microsoft судом за незаконный сбор данных из Twitter для обучения своего ИИ

Глава Twitter Илон Маск пригрозил IT-гиганту Microsoft судебным иском за незаконное использование данных соцсети при обучении своей модели искусственного интеллекта (ИИ), используемой в сервисе Bing. Об этом сообщает издание CNBC, ссылаясь на соответствующий пост Маска в Twitter.

Маск пригрозил Microsoft судом за сбор данных Twitter для обучения ИИ
© globallookpress.com

«Они незаконно использовали данные Twitter для тренировки [своего ИИ]. Время для судебного разбирательства», – написал Маск.

Глава Twitter оставил этот комментарий, под новостным постом аккаунта T(w)itter Daily News, в котором говорится, что инструменты для рекламы Microsoft больше не будут поддерживать Twitter. Софтверный гигант сделал заявление о Twitter вскоре после того, как соцсеть ввела плату за использование своего API.

CNBC пишет, что угроза Маска только подчеркивает растущее напряжение в сфере данных, необходимых для обучения генеративных ИИ вроде ChatGPT. По данным журналистов, в этих целях используются терабайты неформальных диалогов с таких платформ, как Reddit, Twitter и StackOverflow. При этом вопрос легальности сбора таких данных до сих пор не решен.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что, по словам главы Tesla Илона Маска, электропикап Cybertruck выйдет в третьем квартале 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий