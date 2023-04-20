Ученые совместно с Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо

Команда специалистов из Высшей школы экономики и Школы анализа данных Яндекса совместно с облачной платформой Yandex Cloud разрабатывают нейросеть для предсказания климатического феномена Эль-Ниньо.

Новый алгоритм помогает точнее прогнозировать изменение средней температуры океанических вод на поверхности, которое способно вызывать природные бедствия в отдельных регионах мира. Сейчас модель уже предсказывает Эль-Ниньо на 1,5 года вперед. В будущем срок прогноза ученые планируют увеличить до 2 лет.

Нейросеть моделирует среднюю температуру в экваториальной зоне Тихого океана в перспективе. При Эль-Ниньо экваториальная часть становится теплее обычного. Также существует обратный процесс со снижением температуры в океане — Ла-Нинья. Такой сменный цикл происходит каждые 2–7 лет. Эти колебания оказывают значительное влияние на погоду во многих странах мира и могут повышать риск возникновения пожаров, засух, наводнений и неурожаев.

Научная группа университета обучила нейросети на массиве из тысяч температурных карт с синтетическими и реальными данными, собранными с 1800 года по настоящее время. Помимо стандартных методов машинного обучения для прогноза подобных явлений, ML-специалисты тестируют в обучении архитектуру Autoformer. Благодаря этому можно качественно обрабатывать последовательность температурных карт. Для предобработки датасетов ученые использовали сервис ML-разработки Yandex DataSphere, в котором есть все необходимые инструменты и динамически масштабируемые облачные ресурсы для полного цикла разработки машинного обучения.

«В таких проектах, как исследование Эль-Ниньо, важен быстрый и гибкий доступ к сервисам для тестирования разных моделей машинного обучения. Каждый такой тест с новой архитектурой помогает как можно раньше и точнее предсказывать феномен», — рассказала директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лемякина.