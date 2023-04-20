Сбер запустил в продажу новые умные телевизоры

"Сбер" расширил ассортимент умных телевизоров Sber на базе собственной операционной системы "Салют ТВ" с одноименным виртуальным ассистентом для голосового управления. Разрабатывает новые устройства компания-партнер SberDevices.

Фото: Пресс-служба ПАО «Сбербанк» Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

В продажу поступила 21 новая модель с диагоналями от 32 до 65 дюймов. Флагманами обновления стали QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD.

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Подчеркивается, что все новинки оснащены усовершенствованными динамиками закрытого типа. По заверениям создателей, такое оформление акустики и независимые подвесы излучателей позволят избавиться от резонансов корпуса и выровнять амплитудно-частотные характеристики системы. Инженеры также поработали над программной обработкой аудиосигнала - они обещают, что благодаря настройкам эквалайзера пользователь услышит чистый, насыщенный звук, без дребезжания и артефактов даже на высокой громкости.

Устройства выполнены в минималистичном дизайне - с тонкими рамками или вообще без них. На выбор представлено два цвета корпуса - черный или серебристый. QLED-ы имеют безрамочный корпус титанового цвета, а их тонкая передняя панель сделана из металла.

Российская операционная система "Салют ТВ" предоставляет доступ к более 100 бесплатным телеканалам, а также поддерживает работу многих современных потоковых сервисов. Приложения и игры можно устанавливать из внутреннего каталога или из APK-файла для Smart TV.

Старший вице-президент и руководитель блока Технологий "Сбербанка" Андрей Белевцев сказал по поводу запуска новой линейки телевизоров следующее: "Сбер" сегодня - один из технологических лидеров. Мы в 2022 году представили линейку своих умных телевизоров, и они завоевали популярность среди любителей качественной и надёжной техники. В нашей обновлённой линейке - флагманские устройства на основе технологии QLED, которая откроет совершенно иное восприятие цвета, формы и звука. И самое важное - все наши устройства работают на базе собственной операционной системы, независимой от западных вендоров, что обеспечивает их надёжную и бесперебойную работу на протяжении многих лет".

Телевизоры Sber уже доступны в официальном интернет-магазине SberDevices, а также на популярных маркетплейсах и в онлайн-магазинах партнёров. На полках магазинов электроники новинки появятся позднее.