Apple добавит в свой AR/VR-шлем поддержку iPad-приложений

Долгожданный VR/AR-гарнитура от Apple, по данным Bloomberg, сможет работать с адаптированными версиями приложений для iPad и предоставит доступ к «миллионам» уже доступных приложений в App Store.

Фото: YouTube / ConceptsiPhone YouTube / ConceptsiPhone

Это может сделать новинку привлекательной для потребителей, учитывая потенциально высокую стоимость гаджета и слабую популярность данной категории устройств.

Как пишет Bloomberg, пользователи получат оптимизированные версии таких приложений, как Safari, а также основные приложения для iPhone: «Календарь», «Контакты», «Файлы» и т.д.