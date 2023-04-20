«Яндекс» зарегистрировал направление беспилотных машин в Техасе

"Яндекс" в декабре 2022 года зарегистрировал юридическое лицо Yandex Self Driving Group Inc. в Остине (штат Техас) следует из документации, размещенной на сайте офиса финансового инспектора Техаса, которую изучил ТАСС. Таким образом, компания "Яндекса", учрежденная еще в конце 2020 года в штате Делавэр, теперь представлена в трех штатах: Техасе, Мичигане и Массачусетсе.

В Массачусетсе и Мичигане компания была зарегистрирована в конце того же 2020 года. По данным реестров каждого из штатов присутствия, все регистрации на текущий момент действующие. Директором компании в Массачусетсе и Мичигане является независимый неисполнительный директор "Яндекса" Джон Бойнтон, в Делавэре же директор не указан.

Компания была зарегистрирована в Техасе 9 декабря прошлого года, спустя более чем два года с момента учреждения в Делавэре (4 декабря 2020 года). В самом "Яндексе" воздержались от комментариев для ТАСС на эту тему.

Yandex Self Driving Group - дочерняя компания Yandex N. V., работающая по направлению беспилотных автомобилей. Специалисты разрабатывают встраиваемое программное и аппаратное обеспечение для таких машин.

В начале 2022 года "Яндекс" приостановил дорожные тесты беспилотных автомобилей в городе Энн-Арбор в Мичигане. Тогда же компания уволила в США несколько сотрудников, занимавшихся тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков, сообщал интернет-портал The Verge со ссылкой на представителей компании и местных властей.