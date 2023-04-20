В Хабаровском крае планируют ежегодно выпускать 20 самолетов Sukhoi Superjet New

"В Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства, ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8 на этот самолет. Первые две серийные машины будут переданы заказчикам уже в конце 2023 года. В дальнейшем производство составит 20 самолетов в год", - сказал Дегтярев.