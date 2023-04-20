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1 час назад

В Хабаровском крае планируют ежегодно выпускать 20 самолетов Sukhoi Superjet New

ТАССиещё 2

Корпорация "Иркут" будет выпускать в Хабаровском крае ежегодно 20 самолетов Sukhoi Superjet New. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев в четверг во время отчета перед депутатами Законодательной думы края.

В Хабаровском крае планируют ежегодно выпускать 20 самолетов Sukhoi Superjet New
Фото: ТАССТАСС

Комсомольске-на-Амуре усиленно работает корпорация "Иркут" по выпуску нового самолета Sukhoi Superjet New с комплектующими отечественного производства, ведутся работы по установке российского двигателя ПД-8 на этот самолет. Первые две серийные машины будут переданы заказчикам уже в конце 2023 года. В дальнейшем производство составит 20 самолетов в год", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что в 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина передал вооруженным силам 20 самолетов Су-35 и Су-57, на предприятии ведется подготовка под выпуск самолетов Су-75 Checkmate.

Наука и техника,Михаил Дегтярев,КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,Иркут,
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