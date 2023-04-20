Эксперт рассказал о способности смартфона определить возраст владельца

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал в интервью агентству «Прайм» о способности смартфона определить возраст владельца, основываясь, в частности, на силе и скорости нажатия иконок на экране.

Специалист пояснил, что при первом включении гаджета пользователю предлагается заполнить анкету с информацией о себе, однако чаще всего люди пролистывают эти страницы. В таких случаях смартфон сам собирает и анализирует данные. По словам эксперта, возраст владельца можно также определить с помощью речи человека, изучив высоту и частоту голоса.

Кроме того, продолжил он, смартфон может узнать возраст пользователя благодаря показателям условных медицинских датчиков, например, пульсометра или термометра.

«Анализ по фото и видео используется реже из-за многочисленных возможностей изменить внешний вид», — уточнил Мясоедов.

Помимо этого, добавил он, скачиваемые человеком приложения также могут выдавать его возраст, как и количество проведенного в социальных сетях времени. При этом специалист подчеркнул, что перечисленные способы не помогают со стопроцентной точностью определить возраст владельца гаджета.