В NASA заявили, что «упавший в Киеве» спутник остается на орбите

Американский спутник RHESSI, который должен упасть на Землю 20 апреля, все еще находится на орбите, сообщения о его падении в Киеве неверны. Об этом РИА Новости сообщили в NASA.

Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Ранее киевские власти объяснили яркую вспышку над городом падением спутника NASA, а воздушную тревогу в городе - предупреждением человеческих жертв от обломков.

«В настоящее время [спутник. - Прим.ред.] остается на орбите», - сказал собеседник агентства.