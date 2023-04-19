Пентагон рассекретил два случая обнаружения, предположительно, НЛО дронами

"В основном [они] шириной от 1 до 4 метров, - сказал он. - Серебряные, полупрозрачные, металлические. [Летают] на высоте от 10 тысяч футов до 30 тысяч футов (от 3 тыс. до 9 тыс. м - прим. ТАСС) с кажущейся скоростью от стационарной до [одного] Маха, обычно не видны тепловые выбросы". Киркпатрик сообщил, что версии происхождения этих объектов могут варьироваться "от прорывных технологий противника, с одной стороны, известных объектов и феноменов <...> и вплоть до экстремальных теорий об инопланетянах".