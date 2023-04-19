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6 минут назад

Пентагон рассекретил два случая обнаружения, предположительно, НЛО дронами MQ-9 Reaper

ТАССиещё 1

Американские беспилотники MQ-9 Reaper зарегистрировали два случая появления, предположительно, неопознанных летательных объектов (НЛО) на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Об этом в среду сообщил директор управления Министерства обороны США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Пентагон рассекретил два случая обнаружения, предположительно, НЛО дронами
Фото: EPAEPA

"Я хочу рассказать вам о двух случаях [предположительного обнаружения НЛО], которые мы рассекретили в последнее время", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, первый случай произошел на Ближнем Востоке в 2022 году. Киркпатрик продемонстрировал короткую видеозапись с дрона MQ-9 Reaper, на которой видно, как на большой скорости летит небольшой сферический объект, предположительно, в металлической оболочке. Затем запись продолжительностью несколько секунд обрывается.

Директор управления также показал снимок другого объекта сферической формы, который, как утверждается, был сделан где-то в Южной Азии в 2023 году. Как уточнил Киркпатрик, по всей видимости, за этим объектом виден конденсационный след.

По словам представителя Пентагона, в настоящее время специалисты его управления изучают все поступившие сообщения о подобного рода явлениях.

"В основном [они] шириной от 1 до 4 метров, - сказал он. - Серебряные, полупрозрачные, металлические. [Летают] на высоте от 10 тысяч футов до 30 тысяч футов (от 3 тыс. до 9 тыс. м - прим. ТАСС) с кажущейся скоростью от стационарной до [одного] Маха, обычно не видны тепловые выбросы". Киркпатрик сообщил, что версии происхождения этих объектов могут варьироваться "от прорывных технологий противника, с одной стороны, известных объектов и феноменов <...> и вплоть до экстремальных теорий об инопланетянах".

Наука и техника,Пентагон,
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