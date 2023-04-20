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28 минут назад

Шадаев отметил снижение мотивации компаний переходить на российский софт

Парламентская газета

У крупных российских компаний отмечается снижение мотивации переходить на отечественное программное обеспечение, это произошло после того, как им удалось лицензировать весь зарубежный софт. Об этом в среду заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Шадаев отметил снижение мотивации компаний переходить на российский софт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2022 году среди российских компаний имела место паническая атака по поводу программного обеспечения, однако когда они поняли, что весь софт остался у них, юрлица успокоились и «выдохнули».

«И супермотивация по переходу на российский софт у них, как мы видим, немножко уменьшается. Чем больше времени подходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю все время поддерживать», — цитирует РИА «Новости» Шадаева.

Ранее в Минцифры анонсировали переход госорганов на российские облачные сервисы осенью. Это позволит им экономить до четверти расходов на содержание IT-инфраструктуры.

Наука и техника,Софт,Максут Шадаев,
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