Шадаев отметил снижение мотивации компаний переходить на российский софт

У крупных российских компаний отмечается снижение мотивации переходить на отечественное программное обеспечение, это произошло после того, как им удалось лицензировать весь зарубежный софт. Об этом в среду заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
По его словам, в 2022 году среди российских компаний имела место паническая атака по поводу программного обеспечения, однако когда они поняли, что весь софт остался у них, юрлица успокоились и «выдохнули».
«И супермотивация по переходу на российский софт у них, как мы видим, немножко уменьшается. Чем больше времени подходит, тем меньше мотивация. Поэтому здесь нам надо эту историю все время поддерживать», — цитирует РИА «Новости» Шадаева.
Ранее в Минцифры анонсировали переход госорганов на российские облачные сервисы осенью. Это позволит им экономить до четверти расходов на содержание IT-инфраструктуры.