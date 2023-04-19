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23 минуты назад

Российский банк добавил ChatGPT в поисковую строку своего приложения

Ferra.ru

Банк «Точка» интегрировал чат-бот на базе GPT в поисковую строку своего интернет-банка для поддержки предпринимателей.

Российский банк добавил ChatGPT в поисковую строку своего приложения
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Новый сервис предоставляет ответы на наиболее важные и популярные бизнес-вопросы, экономя время клиентов. С помощью ChatGPT предприниматели смогут получить быстрые ответы на свои запросы, такие как идеи для увеличения лояльности клиентов, разработка акций для повторных покупок или подготовка рекламных сообщений в мессенджерах.

Сообщается, что бот способен обрабатывать до 20 запросов в день от каждого предпринимателя.

Отметим, что не так давно «Точка» обновила веб-интерфейс интернет-банка. Компания сделала его более простым и понятным для пользователей. Одним из улучшений стала персонализация интерфейса и сквозная навигация. Интеграция же ChatGPT делает продукт ещё более полезным для клиентов.

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