Российский банк добавил ChatGPT в поисковую строку своего приложения

Банк «Точка» интегрировал чат-бот на базе GPT в поисковую строку своего интернет-банка для поддержки предпринимателей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новый сервис предоставляет ответы на наиболее важные и популярные бизнес-вопросы, экономя время клиентов. С помощью ChatGPT предприниматели смогут получить быстрые ответы на свои запросы, такие как идеи для увеличения лояльности клиентов, разработка акций для повторных покупок или подготовка рекламных сообщений в мессенджерах.

Сообщается, что бот способен обрабатывать до 20 запросов в день от каждого предпринимателя.