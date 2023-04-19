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1 час назад

Без лишнего шума: Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy A24

Ferra.ru

Samsung представила новый бюджетный смартфон — Galaxy A24. Устройство появилось на вьетнамском сайте компании.

Samsung представила новый доступный смартфон Galaxy A24
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Там же были раскрыты и все технические характеристики с изображениями девайса. Остаётся лишь уточнить информацию о цене и доступности, которая, предположительно, будет добавлена в ближайшее время.

Galaxy A24 оснащён 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом для 13МП фронтальной камеры.

Хотя официального подтверждения частоты обновления экрана нет, предыдущие слухи говорят о 90 Гц.

Ferra.ru

Смартфон работает на базе процессора Helio G99 от MediaTek, с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. На задней панели располагается основная камера 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и 2-мегапиксельная макрокамера.

Работает Galaxy A24 из коробки на Android 13, предположительно с надстройкой OneUI 5.1. В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

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