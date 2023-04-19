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Зачем в Древнем Египте воинам отрубали руки и хранили их во дворце? Учёные нашли ответ

Археологи обнаружили уникальное свидетельство древней практики «золото чести» в Древнем Египте, где воины обменивали отрубленные правые руки своих врагов на золотые ожерелья.

Ученые рассказали, зачем в Древнем Египте воинам отрубали руки и хранили их
© Ferra.ru

Исследователи обнаружили 12 отрубленных рук, возраст которых составляет около 3600 лет, в трёх ямах на территории древнего города Аварис в восточной дельте Нила.

Во времена гиксосов, завоевавших часть Древнего Египта в XVIII–XVI веках до н. э, церемония «золото чести» была обычной практикой. Свежая находк является самым ранним известным свидетельством подобной традиции.

Интересно, что хотя большинство из этих рук принадлежали мужчинам, одна из них, возможно, принадлежала женщине. Учёные указывают на то, что женщины всегда участвовали в войнах и были тесно связаны с политической, социальной и религиозной сферами. Поэтому наличие возможной женской руки не является удивительным.

По мнению исследователей, отрубленные руки, скорее всего, считались трофеями и передавались во время публичного мероприятия во дворце. Гиксосы могли ввести эту практику в Египет, а позже её переняли местные правители.

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