Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая

Соединенные Штаты участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе. Об этом заявил в среду глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программу", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нельсона, некоторые аппараты Китая "очень похожи" на те, которые запускают США или Европейское космическое агентство. "Тем не менее факт в том, что они стали второй страной, успешно посадившей ровер на поверхность Марса", - добавил он.

На вопрос о том, позволит ли запрошенный на 2024 год бюджет НАСА "опередить конкурентов, таких как Китай, и сохранить технологическое преимущество, чтобы оставаться лидером в освоении Луны", Нельсон ответил утвердительно.