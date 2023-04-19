В России построят завод по производству грузовых дронов

Представители «Транспорта будущего» заявили, что компания начала строительство завода по производству беспилотных авиационных систем на территории ОЭЗ «Тольятти».

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Это будет первое отечественное серийное производство подобных устройств. В рамках проекта планируется вложить более 6 млрд рублей в ближайшие три года и создать свыше 500 новых рабочих мест.

«Транспорт будущего» разрабатывает беспилотники гражданского назначения, такие как аэротакси и грузовые дроны с взлетной массой до 700 кг. В Тольятти компания намерена запустить серийное производство семи модификаций дронов и провести лётные испытания в рамках экспериментального правового режима.

На заводе планируется производить ключевые компоненты устройств, включая винты, двигатели, драйверы, детали корпуса и авионику.