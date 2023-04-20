Открыт "промежуточный" тип объектов между планетами и звездами

Международная группа астрономов во главе с Хесусом Мальдонадо из Астрономической обсерватории Палермо в Италии обнаружила транзитный сигнал на кривой блеска звезды TOI-5375. Дальнейшие наблюдения и расчеты помогли исследователям открыть редкий объект, который является своего рода промежуточным звеном.

Об открытии рассказывает Phys.org, а полная версия исследовательской работы опубликована на сервере препринтов arXiv. Открытие было сделано при помощи данных, полученных спутником Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Астрономы обнаружили ранее неизвестный массивный коричневый карлик.

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Коричневые карлики являются промежуточными объектами между планетами и звездами, занимая диапазон масс между 13 и 80 массами Юпитера (0,012 и 0,076 масс Солнца). На сегодняшний день обнаружено много коричневых карликов, однако новый объект оказался крайне редким, поскольку он вращается вокруг другой звезды - активного М-карлика, известного как TOI-5375 и расположенного на расстоянии 400 световых лет от нас.

Вновь открытый объект оказался размером с Юпитер, но в 77 раз массивнее этой планеты. Подсчитано, что коричневый карлик обращается вокруг своей звезды каждые 1,72 дня и отстоит от нее на расстоянии 0,025 астнономических единицы. Предполагается, что равновесная температура TOI-5375 b находится в диапазоне 657-833 градусов Цельсия.

Основываясь на полученных свойствах, команда Мальдонадо классифицировала TOI-5375 b как массивный коричневый карлик. Он оказался не просто промежуточным звеном. По своим характеристикам данный объект находится на грани между коричневыми карликами и звездами с очень малой массой. Подобные объекты встречаются очень редко.