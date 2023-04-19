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Роскомнадзор: «Википедия» не удалила 137 статей с запрещенной информацией

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В Роскомнадзоре заявили, что сетевая энциклопедия «Википедия» проигнорировала 200 уведомлений от российского ведомства о необходимости удалить 137 статьи с запрещённой информацией. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор: «Википедия» не удалила 137 статей с запрещенной информацией
© globallookpress.com

Согласно заявлению Роскомнадзора, сетевой ресурс не удаляет статьи, которые, по мнению ведомства, содержат фейки об СВО и дискредитацию ВС РФ, оправдание экстремистской и террористической деятельности, а также информацию о наркотическом и суицидальном контенте.

«Всего на данный момент Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации», – сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что за подобные статьи русскоязычная «Википедия» неоднократно привлекалась к административной ответственности. Сумма штрафов, которые были назначены энциклопедии российским судом, превысила 12,5 миллионов рублей.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал условие блокировки «Википедии».

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