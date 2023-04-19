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Ещё одна компания подала на Apple в суд по обвинению в краже коммерческой тайны

Разработчик медицинских датчиков для смарт-часов Apple Watch компания Masimo подала в суд на Apple с обвинением в краже коммерческой тайны с помощью переманивания сотрудников.

Ещё одна компания подала на Apple в суд по обвинению в краже коммерческой тайны
©  Ferra.ru

Ещё в 2013 году из Masimo в Apple перешёл главный врач Майкл О'Рейли, а чуть позже из дочерней компании Masimo, Cercacor, туда же ушёл технический директор Марсело Ламего. Впоследствии Apple зарегистрировала 5 патентов, которые в Masimo считают результатом кражи коммерческой тайны компании.

Речь идёт о патентах на датчики неинвазивного определения степени насыщения крови кислородом (пульсоксиметрии). Apple, разумеется, отрицает подобное, а по поводу сотрудников утверждает, что их найм на работу был основан на талантах и послужном списке.

Masimo требует компенсации на сумму $3,1 млрд и совместного с Apple владения всеми указанными патентами.

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