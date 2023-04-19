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Хакеры из Killnet объявили крупнейшую атаку и нарушили работу аэропортов Европы

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Хакеры из Killnet объявили одну из крупнейших атак в истории объединения и атаковали Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Как сообщили сами члены группировки в беседе с «Лентой.ру», их действия уже нарушили работу некоторых европейских аэропортов и привели к задержкам рейсов.

Хакеры из Killnet объявили крупнейшую атаку и нарушили работу аэропортов Европы
© Lenta.ru

«Это одна из крупнейших атак Killnet за все время существования объединения, она доставит серьезные неудобства всем европейским авиалиниям и аэропортам стран региона, входящим в НАТО. Например, к этому моменту с серьезными задержками отправляются рейсы из аэропорта Брюсселя, где находится штаб-квартира Евроконтроля», — констатировал глава группировки, известный под ником Killmilk.

В сообщении в своем официальном украинскому правительству.

«DDoS-атака будет идти на протяжении 100 часов. Сайт Евроконтроля и вся его сетевая инфраструктура уже тоже парализованы и выведены из строя, также пострадал общий центр управления сетью организации», — сказал Killmilk.

Основная задача Евроконтроля — обеспечение безопасности и эффективности воздушного движения в европейском пространстве. Он сотрудничает со всеми участниками и организаторы перелетов, внедряет общие процедуры и стандарты. Де-факто Евроконтроль координирует авиатрафик в режиме реального времени, прогнозирует изменение его потоков и пытается внедрять современные технологии для повышения безопасности.

Ранее хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер группировки Killmilk, уточнивший, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса.

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