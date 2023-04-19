Xiaomi представила "умную" лампу, похожую на светильник из мультиков Pixar

Компания Xiaomi под одним из своих суббрендов представила смарт-лампу Mijia Pipi Lamp.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Mijia - это отдельная линейка китайского производителя, составляющая экосистему продуктов - устройств интернета вещей и бытовой умной техники.

Новинка управляется жестами, умеет следовать за рукой владельца, и, судя по дизайну, была вдохновлена знаменитым светильником из заставки мультфильмов Pixar.

Для включения света ей достаточно показать ладонь, а жест с расставленными указательным пальцем и мизинцем запускает мигающий режим.