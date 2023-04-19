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1 час назад

Xiaomi представила "умную" лампу, похожую на светильник из мультиков Pixar

Российская Газета

Компания Xiaomi под одним из своих суббрендов представила смарт-лампу Mijia Pipi Lamp.

Xiaomi представила "умную" лампу, похожую на светильник из мультиков Pixar
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Mijia - это отдельная линейка китайского производителя, составляющая экосистему продуктов - устройств интернета вещей и бытовой умной техники.

Новинка управляется жестами, умеет следовать за рукой владельца, и, судя по дизайну, была вдохновлена знаменитым светильником из заставки мультфильмов Pixar.

Для включения света ей достаточно показать ладонь, а жест с расставленными указательным пальцем и мизинцем запускает мигающий режим.

В Китае открыт предварительный заказ, цена по нему эквивалентна ценнику в 72 доллара.

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