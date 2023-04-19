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1 час назад

Названа самая популярная версия Android

Lenta.ru

Вышедшую в 2020 году операционную систему (ОС) от Google назвали самой популярной версией Android. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Названа самая популярная версия Android
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа сослались на данные сервиса разработки Android Studio, который собирает статистику распространения ОС. Согласно приведенным данным, Android 11 установлена на 24 процента смартфонов. Операционная система была представлена в 2020 году.

На второй позиции оказалась Android 12 (16 процентов устройств), а на третьем — Android 13, которая имеет долю 12 процентов. По словам специалистов, несмотря на то, что актуальная ОС оказалась лишь на третьем месте по популярности, ее доля быстро увеличивается — в начале года Android 13 была установлена лишь на 5 процентах совместимых аппаратов.

Журналисты XDA Developers отметили, что новые версии ОС от Google распространяются не очень быстро, потому что выходят постепенно на разных моделях смартфонов. «Версия операционной системы и последующие обновления обычно проходят большое внутреннее тестирование для обеспечения совместимости и единообразного взаимодействия с пользователем», — подчеркнули специалисты.

Google показала первую предварительную версию Android 14 в начале февраля. ОС нового поколения получит редизайн, функцию клонирования приложений и новый режим энергосбережения.

Наука и техника,Google,
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