Северная Корея запустит свой первый военный спутник-шпион

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал чиновникам страны запустить военный спутник-шпион, как и планировалось, сообщает Korea Times со ссылкой на Центральное агентство новостей Северной Кореи.

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Этот шаг рассматривается как часть усилий страны по укреплению своих разведывательных возможностей, при этом Ким также приказал запустить серию спутников-шпионов.

Северная Корея в последние годы активно развивает свою космическую программу, несмотря на международные санкции. В декабре страна провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона.