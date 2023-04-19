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30 минут назад

Северная Корея запустит свой первый военный спутник-шпион

Ferra.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал чиновникам страны запустить военный спутник-шпион, как и планировалось, сообщает Korea Times со ссылкой на Центральное агентство новостей Северной Кореи.

Северная Корея запустит свой первый военный спутник-шпион
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этот шаг рассматривается как часть усилий страны по укреплению своих разведывательных возможностей, при этом Ким также приказал запустить серию спутников-шпионов.

Северная Корея в последние годы активно развивает свою космическую программу, несмотря на международные санкции. В декабре страна провела испытания, связанные с разработкой спутника-шпиона.

Ранее стало известно, что правительство Японии объявило об эвакуации жителей острова Хоккайдо из-за угрозы со стороны запуска баллистической ракеты Северной Кореей. Ожидалось, что ракета упадет недалеко от этого острова. Однако она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Канцелярия премьер-министра Японии создала чрезвычайный штаб в связи с запуском.

Наука и техника,Чен Ким,
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