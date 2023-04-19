Цукерберг запланировал массовые увольнения сотрудников WhatsApp

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) решила начать новые массовые увольнения работников, будут реструктурированы команды WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает агентство Bloomberg, сокращения связаны со стремлением основателя Марка Цукерберга повысить эффективность IT-гиганта в этом году.

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«Компания сообщила менеджерам, что они должны подготовиться к объявлениям о сокращении рабочих мест 19 апреля, информация указана в служебной записке», — говорится в статье.

Отмечается, что сокращения будут проведены в том числе среди сотрудников Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp, Instagram и Reality Labs, в которой занимаются развитием виртуальной реальности и гаджетов компании.

«Этот шаг в конечном итоге приведет к сокращению 10 тыс. сотрудников в компании. Следующий раунд сокращений должен последовать в мае», — добавили в Bloomberg.

В служебной записке, разосланной менеджерам, указано, что оставшиеся сотрудники будут переведены на работу под руководством новых менеджеров.