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13 минут назад

Bloomberg: Марк Цукерберг одобрил новые массовые увольнения работников WhatsApp и Instagram

Газета.Ru

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) решила начать новые массовые увольнения работников, будут реструктурированы команды WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает агентство Bloomberg, сокращения связаны со стремлением основателя Марка Цукерберга повысить эффективность IT-гиганта в этом году.

Цукерберг запланировал массовые увольнения сотрудников WhatsApp
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Компания сообщила менеджерам, что они должны подготовиться к объявлениям о сокращении рабочих мест 19 апреля, информация указана в служебной записке», — говорится в статье.

Отмечается, что сокращения будут проведены в том числе среди сотрудников Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp, Instagram и Reality Labs, в которой занимаются развитием виртуальной реальности и гаджетов компании.

«Этот шаг в конечном итоге приведет к сокращению 10 тыс. сотрудников в компании. Следующий раунд сокращений должен последовать в мае», — добавили в Bloomberg.

В служебной записке, разосланной менеджерам, указано, что оставшиеся сотрудники будут переведены на работу под руководством новых менеджеров.

В ноябре 2022 года Meta уже сократила около 13% от всего персонала, или около 11 тыс. рабочих мест. Компания также продлила мораторий на прием на работу.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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